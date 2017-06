 Cisco will Netzwerken Intelligenz einhauchen

Eigentlich sollte Cisco-Chef Chuck Robbins am Montag mit Wirtschaftsprominenz wie Tim Cook von Apple und Jeff Bezos von Amazon US-Präsident Donald Trump die Belange der US-Hightech-Industrie vortragen. Doch Robbins sagte kurzfristig ab. Warum, das wurde am Dienstag klar. Da präsentierte der 51-Jährige in San Francisco sein wichtigstes Produkt, seit er im Juli vor zwei Jahren den größten Netzwerkausrüster der Welt übernahm – auch als "Klempner des Internets" bekannt. Eine Software, die Netzwerke mit Hilfe maschineller Intelligenz einfacher verwalten, gleichzeitig sicherer machen und Cisco stärker ins Geschäft mit Abo-Dienstleistungen bringen soll.

„Das erforderte volle Konzentration, da wollte ich keinen Übernachtflug von der Ostküste zurück in den Knochen haben“, sagte Robbins der WirtschaftsWoche. Schließlich geht es um nichts weniger als sein Vermächtnis und die große Frage, ob er Cisco, während der Dot.com-Blase mal das wertvollste Unternehmen der Welt, wieder zu Wachstum zurückführen kann.