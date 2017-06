KölnDer schwierigen Lage in der Medienbranche zum Trotz will die Kölner DuMont Mediengruppe nach gestiegenen Zahlen im vergangenen Jahr weiter auf der wirtschaftlichen Erfolgsspur bleiben. „Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2016 zeigt, dass unsere Strategie greift“, sagte der Vorstandsvorsitzende Christoph Bauer am Donnerstag bei der Vorlage der Bilanz der Mediengruppe in Köln. „Wir werden auch in den kommenden Jahren weiter wachsen und können steigende Umsätze sowie eine positive Ergebnisentwicklung in Aussicht stellen.“

Nach Angaben Bauers stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um gut ein Prozent auf 592 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) kletterte um 42 Prozent auf 67,2 Millionen Euro. Als Jahresüberschuss nach Abzug von Abschreibungen, Finanzergebnis und Steuern bleiben 3,2 Millionen Euro.