New YorkDas Verlagsgeschäft von Medienmogul Rupert Murdoch hat zum Jahresende 2017 leicht zugelegt. In den drei Monaten bis Ende Dezember stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um drei Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar (1,8 Milliarden Euro), wie News Corp am Donnerstag mitteilte.

Vor allem mit Immobilien-Webseiten erhöhte der Konzern die Einnahmen. Das Printgeschäft, zudem unter anderem die Finanzzeitung „Wall Street Journal“ und die britische „Times“ gehören, leidet hingegen weiter unter sinkenden Anzeigenerlösen und Auflagen.