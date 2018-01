Käufer von Softwareprodukten müssen ihre Rechnungen zukünftig früher oder gleich per Vorkasse begleichen.

MoskauDie im vergangenen Jahr verschärften US-Sanktionen gegen Russland schlagen allmählich durch. Zwei offizielle Vertriebshändler des US-Konzerns Microsoft machen den Verkauf von Softwareprodukten an mehr als 200 russische Unternehmen von strengeren Auflagen abhängig, wie aus einem der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorliegenden Rundschreiben hervorgeht. Die russische Vertriebsorganisation Merlion schrieb an ihre Partner, dass alle unter die Sanktionen fallenden Käufe von Microsoft-Lizenzen künftig innerhalb kurzer Zeit bezahlt oder die Beträge sogar vorab überwiesen werden müssen. Die zweite Firma RRC schrieb von „folgenschweren Auflagen“ für Microsoft-Bestellungen.

In Russland ist es eigentlich normal, dass Lieferanten Wochen oder sogar Monate nach Versand von Rechnungen auf deren Begleichung warten müssen. Einige westliche Firmen sind von Anwälten darauf hingewiesen worden, dass diese Praxis gegen die Sanktionen verstoßen könnte. Hintergrund sind die seit Ende November 2017 wirksamen verschärften US-Maßnahmen gegen Russland. Diese sehen vor, dass Darlehen an unter die Sanktionen fallende russische Finanzunternehmen von 30 auf 14 Tage gekürzt werden müssen, die an russische Energieunternehmen von 90 auf 60 Tage. Wissentliche Verstöße gegen die Maßnahmen können zu empfindlichen Geldstrafen führen und mit bis zu 20 Jahren Haft bestraft werden.