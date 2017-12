 Deutsche Telekom stärkt Österreich-Geschäft

Die Deutsche Telekom baut ihr Geschäft in Österreich mit einer Milliardenübernahme aus. Der Bonner Konzern will die Österreich-Sparte des Kabelnetzbetreibers Liberty Global schlucken, wie die Unternehmen am Freitag mitteilten. Die Sparte UPC Austria mit 654.000 Kunden werde dabei mit rund 1,9 Milliarden Euro bewertet.

Der Verkauf müsse noch von den Behörden genehmigt werden - damit sei aber nicht vor der zweiten Hälfte des kommenden Jahres zu rechnen, hieß es. Die Telekom sieht dabei Synergien nach Integrationskosten von rund 800 Millionen Euro. Einsparungen bei den operativen Kosten sowie Effizienzsteigerungen bei Investitionen stünden dabei für rund 80 Prozent der geplanten Synergien, insbesondere in den Bereichen IT und Netzbetrieb. Die Übernahme soll sich bereits vom ersten Jahr der Umsetzung an positiv auf das Ergebnis je Aktie sowie den Mittelzufluss auswirken, erläuterte die Telekom.