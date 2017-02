BarcelonaDer Mobile World Congress (MWC) ist die wichtigste Messe der Mobilfunkbranche. Und weil heutzutage so ziemlich alles vernetzt wird, ist die Veranstaltung vielfältiger und größer denn je. Schon vor dem offiziellen Start am Montag zeichnet sich ab: Mehr als 100.000 Besucher dürften in diesem Jahr zur Fachveranstaltung in Barcelona kommen. Für Schlagzeilen dürfte einerseits Nokia sorgen, das eine Art Comeback feiert. Andererseits ist da Netflix-Chef Reed Hastings, der vermutlich um Telekom, Vodafone & Co. werben wird. Und an vielen Ständen zeigt sich ein Ausblick auf die supervernetzte Welt. Die wichtigsten Trends im Überblick.

Künstliche Intelligenz: Im Angesicht von Alexa

Das Smartphone per Gesichtserkennung entsperren, die Kopfhörer per Sprachsteuerung nutzen: Künstliche Intelligenz, kurz KI, soll Technologie schlauer und besser machen. Dabei helfen Plattformen wie Alexa, der digitalen Assistentin von Amazon. Auch andere Unternehmen können diese in ihre Produkte einbauen, egal ob Lautsprecher, Autos, Computeruhren oder natürlich Smartphones. Huawei wird etwa ein Gerät mit der Amazon-Software zeigen. Auch der Google Assistant dürfte in einigen neuen Produkten zu Diensten sein.