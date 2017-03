Bild vergrößern Mobileye: Intel will das israelische Start-up offenbar kaufen. Bild: REUTERS

Erst kooperierte Intel mit dem Autozulieferer Mobileye, jetzt will der Chip-Riese das Start-up offenbar kaufen. In dem größten Deal in der israelischen Tech-Industrie geht es um Augen für künftige Roboterautos.