MailandDie italienische Wettbewerbsaufsicht hat Untersuchungen gegen die Telecom Italia (TIM) wegen möglicher Verstöße beim Ausbau des Breitband-Netzes eingeleitet. Es werde geprüft, ob der ehemalige Monopolist die Bemühungen des Staates zum Breitband-Ausbau auch in dünn besiedelten Regionen untergraben wolle, teilte die Behörde am Dienstag mit.

Der Ausbau ist eines der wichtigsten Ziele der Regierung. Die TIM hatte ursprünglich erklärt, sie wolle nicht in Regionen investieren, in denen keine Gewinne absehbar seien. Daraufhin hatte die Regierung solche Projekte ausgeschrieben. Bei der ersten Ausschreibung unterlag die TIM gegen den Anbieter Open Fiber. Daraufhin erklärte TIM, nun doch mit eigenem Geld in einigen der Regionen den Ausbau vorantreiben zu wollen.