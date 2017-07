BangkokMit Superlativen geizte Mukesh Ambani nicht: Als der reichste Mann Indiens auf der Hauptversammlung seines Unternehmens Reliance Industries sein neustes Projekt vorstellte, sprach er von nichts weniger als einer Revolution. Das Leben auf dem Subkontinent würde sich grundlegend verändern, verkündete er. Das neue Handy des Tochterunternehmens, dem Mobilfunkanbieter Jio, sei eine „bisher unerreichte indische Innovation“.

Was Ambanis 25-jährige Tochter Isha auf der Bühne dann vorstellte, wirkt zunächst allerdings alles andere als spektakulär: ein ganz normales, schlichtes Handy – nicht einmal ein Smartphone mit Touchscreen. Die Funktionen, wie beispielsweise eine automatische Spracherkennung, sind keine Weltneuheiten. Trotzdem unterbrachen immer wieder laute „Jio“-Rufe des Publikums die Präsentation. Die Stimmung erinnerte an eine Keynote-Ansprache von Mark Zuckerberg. In Indien wird der 60-jährige Milliardär, der laut „Forbes“-Liste ein Vermögen 23,2 Milliarden Dollar besitzt, schon längst mit dem Facebook-Gründer verglichen.