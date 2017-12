San FranciscoDer US-Technologieriese Apple übernimmt den Anbieter der auf Millionen Smartphones weltweit installierten Musikerkennungs-Software Shazam. Der iPhone-Hersteller bestätigte am Montag einen Bericht der Website TechCrunch vom Wochenende. Die Shazam-App hilft Benutzern, Musikstücke zu identifizieren. Dazu wird das Smartphone in Richtung der Musikquelle gehalten. Einen Kaufpreis nannte Apple nicht. Laut TechCrunch will Apple 400 Millionen Dollar für Shazam auf dem Tisch legen. Diese Summe würde deutlich unter den jüngsten Bewertung von Shazam von rund einer Milliarde Dollar liegen.