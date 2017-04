MoskauIn Russland steht ein privater Medienkonzern vor dem Verkauf, der im Umfeld von Präsident Wladimir Putin in Ungnade gefallen ist. Milliardär Michail Prochorow sei in Verhandlungen über eine Veräußerung seines Unternehmens RBC, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen zur Nachrichtenagentur Reuters. Die zu RBC gehörende gleichnamige Zeitung hatte 2016 über die sogenannten Panama Papers berichtet, in denen Vertraute Putins in Verbindung mit Briefkastenfirmen in Steueroasen gebracht wurden. Der russische Geschäftsmann Grigori Bereskin befinde sich in Gesprächen über eine Übernahme der RBC-Gruppe, sagte eine Sprecherin Bereskins am Dienstag.