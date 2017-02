TokioNintendo will künftig unabhängiger von dem schwankenden Geschäft mit Spielekonsolen werden und treibt deshalb die Entwicklung von Handy-Spielen voran. Nach dem Erfolg von „Super Mario Run“ und der Handy-Schnitzeljagd „Pokémon Go“ sollen pro Jahr zwei bis drei Spiele für Smartphones auf den Markt kommen, kündigte der japanische Konzern am Mittwoch an.

Am Dienstag hatte er die Prognose für das operative Jahresergebnis um ein Drittel eingestampft und die unerwartet niedrige Nachfrage nach Konsolenspielen dafür verantwortlich gemacht.