Paris/BerlinDer deutsche Softwarekonzern SAP will in den kommenden fünf Jahren zwei Milliarden Euro in Frankreich investieren. Das Land habe enormes unternehmerisches Potenzial, sagte SAP-Chef Bill McDermott am Montag nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Das 40-jährige Staatsoberhaupt hatte Vorstandsvorsitzende mehrerer Großkonzerne nach Versailles eingeladen, um ihnen gegenüber seine unternehmensfreundliche Wirtschaftspolitik zu untermauern und für Investitionen zu werben. Der Autobauer Toyota kündigte an, 300 Millionen Euro in eine Fabrik im Norden des Landes zu stecken. Facebook will in Paris mehr Personal einstellen.

Der Walldorfer Dax-Konzern will im Rahmen der angekündigten Investitionen unter anderem einen neuen Standort zum Austausch für Start-ups eröffnen. Zudem finanziert der weltgrößte Anbieter von Unternehmenssoftware französische Start-ups über den SAP.iO-Fonds mit und kauft die Pariser Jungfirma Recast.AI, die bei der Verbesserung der Spracherkennung von SAP-Anwendungen helfen soll. Der Kaufpreis wurde nicht genannt.