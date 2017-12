Der AT&T-Chef lobt die US-Steuerreform: Sie gleiche die Steuerlast für US-Unternehmen an die in den anderen Industriestaaten an.

New YorkDer Mobilfunkriese AT&T will nach Verabschiedung der US-Steuerreform eine Milliarde Dollar zusätzlich in den USA investieren und mehr als 200.000 Mitarbeitern einen Bonus von 1000 Dollar zahlen. „Wenn der Präsident das Gesetz vor Weihnachten unterschreibt, werden die Mitarbeiter den Bonus über die Feiertage erhalten“, hieß es in einer Mitteilung.

AT&T-Chef Randall Stephenson begrüßte die Reform. Sie bringe die US-Unternehmen hinsichtlich ihrer Steuerlast auf Augenhöhe mit dem Rest der industrialisierten Welt. AT&T hat insgesamt mehr als 250.000 Mitarbeiter.