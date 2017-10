TokioFür Canon zahlt sich der Wandel vom Kamera- und Drucker-Spezialisten zu einem Technologiekonzern mit größerer Angebotspalette aus. Dank einer kräftigen Nachfrage nach Ausrüstung für die Produktion von OLED-Displays und Überwachungskameras hob das japanische Unternehmen am Dienstag die Prognose für den Betriebsgewinn im laufenden Geschäftsjahr bis Ende März 2018 zum dritten Mal an. Es werde nun mit einem Anstieg von knapp 53 Prozent auf umgerechnet 2,62 Milliarden Euro gerechnet. Bisher hatte Canon 2,47 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Mit Hilfe von Zukäufen hat sich Canon zuletzt breiter aufgestellt. Die Neuausrichtung war nötig geworden, weil das Geschäft mit Kameras wegen der wachsenden Smartphone-Konkurrenz stetig schrumpfte. 2015 erwarb die Tokioter Firma den schwedischen Überwachungskamera-Hersteller Axis für etwa 2,4 Milliarden Euro und holte sich dann im vergangenen Jahr die Medizingeräte-Sparte von Toshiba ins Haus.