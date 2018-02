San JoseDer Netzwerk-Spezialist Cisco kann nach eineinhalb Jahren wieder Wachstum vorweisen. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz um drei Prozent auf knapp 11,9 Milliarden Dollar an. Damit übertraf Cisco die Erwartungen der Analysten.

Der Konzern profitierte dabei unter anderem von seinen Investitionen in Sicherheitsangebote. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel am Mittwoch um mehr als fünf Prozent zu. Dazu dürfte auch beigetragen haben, dass Cisco seine Aktienrückkäufe um 25 Milliarden Dollar ausbauen will.