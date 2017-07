Telekomausrüster wie Nokia und der schwer in Bedrängnis geratene schwedische Konkurrent Ericsson leiden derzeit unter der Nachfrageschwäche von Netzbetreibern. Diese investieren derzeit weniger in neue Mobilfunksendestationen. Der Ausbau des schnellen Mobilfunkstandards LTE/4G ist in vielen Weltregionen fortgeschritten, die künftige Technik 5G befindet sich noch Jahre in der Entwicklung.