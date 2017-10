 Apple setzt mit Zukauf auf kabelloses Aufladen

Apple baut durch einen Zukauf in Neuseeland seine Expertise für kabelloses Aufladen von Smartphones aus. Der US-Technologiekonzern habe die Firma PowerbyProxi in Neuseeland erworben, sagte ein Apple-Sprecher und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Beide Unternehmen hätten allerdings Stillschweigen über Details vereinbart. PowerbyProxi wurde 2007 aus der Universität Auckland heraus gegründet. Die Investmentfirma von Apple-Konkurrent Samsung investierte 2013 rund 3,3 Millionen Euro in das Unternehmen.