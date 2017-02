Doch das Nokia 3310 ruft alte Erinnerungen wach: An eine Zeit, als Nokia noch einer der größten Handyhersteller der Welt war – er Knochen zählt immer noch zu den meistverkauften Geräten aller Zeiten. Die Präsentation eines Nachfolgers sichert daher dem Unternehmen, das sich selbst als „das neue Zuhause von Nokia“ bezeichnet, die Aufmerksamkeit der Fachbesucher. Es ist ein gelungener Marketingcoup – aber nicht nur das.

Denn unter dem Dach von HMD ist das versammelt, was vom früheren Nokia-Handygeschäft noch übrig ist. Zum einen hat das Unternehmen eine Lizenzvereinbarung über die Nutzung der bekannten Marke geschlossen. Zum anderen hat es das Geschäft über sogenannte Feature Phones für 350 Millionen Euro von Microsoft gekauft – also die Sparte mit einfachen Handys wie dem 3310.

„Wir sind in diesem Segment führend“, sagt HMD-Präsident Florian Seiche dem Handelsblatt. Die Bekanntheit will das Unternehmen nutzen, um die Nutzer mit der Zeit zum Kauf der neuen Smartphones zu bewegen. Wer der Marke noch treu ist, greift vielleicht auch beim nächsten Mal wieder dazu. Das neue, alte Modell 3310, erklärt Seiche, passe daher in die Strategie, zumal das Interesse der Nutzer daran in den sozialen Medien enorm sei.

Im Vergleich zum Urahn hat das neue 3310 allerdings einige neue Funktionen. Nutzer können zwar keine Apps installieren, aber mit dem Browser Opera Mini im Internet surfen. Der Speicher reicht für 51 Stunden Musik. Die Kamera schießt Bilder mit zwei Megapixeln Auflösung. Zudem hat das Gerät zwei SIM-Karten-Slots, etwa für Arbeit und Freizeit. Das Gerät kostet übrigens 49 Euro.