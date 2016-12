Den zweiten Teil „Das Geheimnis vom Silbersee“ wollten nur noch 4,3 Millionen Zuschauer sehen. Bitter für RTL: eine Wiederholung des ARD-Krimis „Nord bei Nordwest - Der wilde Sven“ lockte im Ersten mit annähernd 5,2 Millionen deutlich mehr Zuschauern als „Winnetou“ an. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen brach der Marktanteil im Vergleich zum ersten Teil um fast ein Viertel auf 3,67 Millionen Zuschauer ein.

Bereits der erste Teil der „Winnetou“-Trilogie, „Winnetou – eine neue Welt“ war mit 5,06 Millionen Zuschauern kein Triumpf. Denn schließlich lief der Auftakt ganz ohne Unterbrecherwerbung. So etwas gab es noch nie bei RTL. Der Grund: Der weltgrößte Internethändler Amazon kaufte die gesamte Werbezeit bei RTL und belohnte die Zuschauer mit dem Verzicht auf Unterbrecherwerbung. Das ließ sich Amazon viel Geld kosten. Denn schließlich kostet die Werbung zur besten Sendezeit an einem solchen Abend bei RTL brutto knapp 2,4 Millionen Euro pro Sendestunde, wie RTL am Donnerstag bestätigte.

Die Spannung bei der Bertelsmann-Fernsehtochter auf den Quotenerfolg des dritten Teils ist gewaltig. Denn am heutigen Donnerstag läuft die letzte Episode mit dem unfreiwillig komischen Titel „Der letzte Kampf“. Wenn kein Zuschauer-Wunder geschieht, landet RTL mit der aufwendigen Verfilmung am Ende eine Quotenschlappe. Das Glück von RTL: Am heutigen Fernsehabend ist die Konkurrenz von ARD, ZDF oder Pro Sieben und Sat 1 ziemlich schwach. Das für RTL günstige Wettbewerbsumfeld sorgt daher für Zuversicht in der Kölner Zentrale.

Winnetou – der Mythos ist nicht mehr quicklebendig. Zwar bot RTL veritable Stars von „Tatort“-Kommissar Wotan Wilke Möhring über Jürgen Vogel bis hin zu Mario Adorf auf. Mit Regisseur Philipp Stölzl („Der Medicus“, „Nordwand“, „Goethe!“) hatte RTL-Deutschlandchef Frank Hoffmann einen angesehenen Könner des deutschen Films verpflichtet. Doch der Produktion ist anzusehen, dass auf die Kosten streng geachtet wurde.

Der Hauptgrund für die Quotenenttäuschung liegt vor allem darin, dass die Neuverfilmung einer über Jahrzehnte bekannten Filmgeschichte schlichtweg keine Spannung mehr zulässt. Die Abenteuer im Apachenland aus der Feder von Karl May kennen die meisten Zuschauer so lange und so gut, dass sich aus dieser Geschichte nur sehr schwer ein dramaturgischer Spannungsbogen kreieren lässt.



Der Bayerische Rundfunk macht es besser



Eine ähnliche negative Erfahrung machte bereits der Medienunternehmer Herbert Kloiber (RTL 2, Tele 5), als er vor ein paar Jahren den ZDF-Vierteiler „Seewolf“ mit dem begnadeten Sebastian Koch in der Hauptrolle für teures Geld verfilmen ließ. Der Streifen erwies sich als Flop.

Die Neuauflage der großen Freundschaft zwischen dem edlen Indianerhäuptling Winnetou und dem edlen Old Shatterhand funktioniert auch deshalb nicht so richtig, weil das Genre Western heutzutage kaum noch eine Begeisterung auslösen kann. Vielleicht wäre es eine gute Idee gewesen, eine Parodie auf die 130 Jahre alte Vorlage zu drehen? Denn zum Lachen gibt es im deutschen Fernsehen zwischen der nicht endenden Krimischwemme und dem traditionellen Unterhaltungskitsch nicht allzu viel.

Wie gut Western-Komödien funktionieren können, hatte Bully Herbig vor anderthalb Jahrzehnten beim Kassenschlager „Schuh des Manitu“ im Auftrag der Constantin Film eindrucksvoll bewiesen. Der Streifen lockte knapp zwölf Millionen Besucher allein in die Kinos.