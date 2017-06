Los GatosDas schnell wachsende digitale US-Portal Nextdoor für Nachbarn will nach Großbritannien und den Niederlanden nun auch in Deutschland Fuß fassen. In einer Testphase seien bereits 200 Nachbarschaften in Deutschland vernetzt worden, teilte das 2011 an den Start gegangene Unternehmen am Dienstag mit. Bis zum Jahresende sollen es mehrere Tausend sein, kündigte Mitbegründer und Firmenchef Nirav Tolia an.

Im Gegensatz zu anderen sozialen Netzwerken wie Facebook, Snapchat oder Twitter gehe es bei Nextdoor darum, dass sich die Nutzer im realen Leben treffen und helfen könnten, so Tolia. „Wenn du deinen Hund verlierst, können dir Online-Freunde ihr Mitgefühl zeigen, aber deine Nachbarn helfen dir bei der Suche.“