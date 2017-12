 Deutsche Telekom und Tele2 schließen sich zusammen

Die Deutsche Telekom bündelt in den Niederlanden ihre Kräfte mit dem Rivalen Tele2 und greift damit die Marktführer KPN und Vodafone Ziggo an. Die Telekom kaufe das niederländische Tele2-Geschäft für 190 Millionen Euro, teilte das Bonner Unternehmen am Freitag mit. Tele2 erhalte zusätzlich einen Anteil von 25 Prozent an der vergrößerten T-Mobile NL.