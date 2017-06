BerlinWenn es nach Oliver Samwer geht, wird dies ein gutes Jahr für Europa. Die Musikplattform Spotify will an die Börse, ebenso wie Delivery Hero, sein eigenes Baby. Schließlich ist Samwer der größte Anteilseigner des Pizzalieferdienstes. „Es ist gut, Rollenmodelle zu haben“, sagt Samwer. „Es inspiriert andere junge Leute, das nachzumachen.“

Mit zwei aufgeblasenen Einhörnern aus Plastik sitzt er auf einer Bühne der Internet-Konferenz Noah, dem größten Branchentreff des Landes. Nirgendwo in Europa treten auf einmal so viele Firmen mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro auf, trifft sich so viel Kapital, repräsentiert durch die großen Investmentfonds und immer mehr Dax-Konzerne. Siemens-Aufsichtsratschef Gerhard Cromme fungiert in diesem Jahr gar als Chairman der Noah.