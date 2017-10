DüsseldorfWer Nürnberg hört, der denkt an mittelalterliche Fachwerkhäuser, Christkindlesmarkt und Lebkuchen. Wahrscheinlich weniger an Technologie und Start-ups. Doch in der fränkischen Großstadt sitzt der deutsche Softwareentwickler Open-Xchange. Und der kann sich gerade über einen Geldregen freuen.

Dabei wird das Unternehmen einem Branchenfremden kaum etwas sagen: Quasi unbeachtet von der breiten Öffentlichkeit entwickelte Gründer Ralf Laguna Linux-basierte E-Mail Lösungen für Serviceanbieter - als Alternative zu Microsoft Exchange. Laguna hat einen Traum: Freie Dienstleisterwahl für alle. Wer kein Vertrauen zu den großen Playern wie etwa Microsoft hat, kann OpenXChange selber hosten. Oder zwischen verschiedenen Anbietern wechseln. Und die Idee kommt an. 2005 gegründet beschäftigt das Unternehmen heute 230 Mitarbeiter.