Alex Karp nimmt eine Pose wie aus einem Jackie-Chan Film ein: Der Arm gestreckt, die Finger formen eine Kralle, das ganze Gewicht lastet auf seinem hinteren Bein. Langsam verlagert er seinen Gewicht, dreht seinen Oberkörper, die Arme führt er mit. Morgenroutine bei Palantir. Jeden Tag trainiert Alex Karp Thai Chi.

Er gibt seine Körperspannung auf, um seine Gäste zu begrüßen. Hier, im kleinen Innenhof der Palantir-Zentrale in Palo Alto treffen zwei Geschäftspartner aufeinander, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Der gesamte Vorstand des Darmstädter Pharmakonzern Merck steht mit gekämmten Haaren und Anzug vor Karp und mustert ihn interessiert. Der Mann mit dem krausen, grauen Lockenkopf in der engen Trainingsjacke grinst gut gelaunt. „Ich zieh mir nur schnell etwas businessmäßiges an, dann sprechen wir gleich“, sagt Karp und geht wieder in Pose.