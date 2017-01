OsakaDer japanische Elektronikkonzern Panasonic will seine Partnerschaft mit dem amerikanischen Elektroauto-Spezialisten Tesla ausbauen. „Wir sind stark interessiert am autonomen Fahrsystem von Tesla”, sagte Konzernchef Kazuhiro Tsuga in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. „Wir hoffen auf einen Ausbau unserer Zusammenarbeit durch die gemeinsame Entwicklung von Geräten dafür, beispielsweise Sensoren.” Dazu könnten Bildsensoren gehören, die störungsfrei auch schnelle Bewegungen von Objekten erfassen könnten.