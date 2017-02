LondonNach einem Milliardenverlust 2016 kündigt der britische Verlagskonzern Pearson weitere Einsparungen und Geschäftsverkäufe an. Die auf Englisch-Lernen spezialisierte Sparte Gedu soll veräußert werden, wie das Management am Freitag mitteilte. Für die Sprachschule Wall Street English (WSE) werde ein Investitionspartner gesucht. Nach früheren Angaben erwägt Pearson auch, sich von der 47-Prozent-Beteiligung am weltgrößten Buchverlag Penguin Random House zu trennen, den es gemeinsam mit Bertelsmann besitzt.

Bertelsmann signalisierte bereits Interesse an einer Aufstockung seines Pakets. In der Vergangenheit hatte Pearson bereits die Wirtschaftszeitung „Financial Times“ und seinen Anteil am Magazin „Economist“ verkauft, um sich stärker auf das Bildungsgeschäft zu konzentrieren.