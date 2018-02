Los Angeles Die Amazon Studios holen nach dem Rauswurf von Roy Price wegen Vorwürfen des sexuellen Fehlverhaltens eine Frau an die Spitze. Jennifer Salke, bisher Chefin der Unterhaltungssparte des US-Senders NBC, werde die Leitung der zum Onlineriesen gehörenden Filmstudios übernehmen, bestätigte Amazon am Freitag (Ortszeit) der Deutschen Presse-Agentur.

„Ich bin unglaublich aufgeregt, was die Zukunft bei Amazon Studios angeht“, sagte Salke in einer Erklärung. In der relativ kurzen Zeit seit Gründung habe das Unternehmen Charaktere geschaffen, die ein unauslöschbarer Teil der Popkultur geworden seien. Seit 2011 stand Salke an der Spitze von NBC Entertainment. Sie sei die treibende Kraft hinter mehreren Erfolgsshows gewesen, schreibt der Sender. In den Amazon Studios werde Salke Serien und Filmprojekte managen, berichtet das Magazin „TechCrunch“.