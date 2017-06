MünchenDer Fernsehkonzern Pro Sieben Sat 1 trennt sich von weiteren Digitalgeschäften. Die auf Minderheitsbeteiligungen spezialisierte Investment-Tochter SevenVentures habe einen Großteil ihres Portfolios für einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag an den US-Finanzinvestor Lexington Partners verkauft, teilte Pro Sieben Sat 1 am Mittwoch mit.

Die Minderheitsanteile an 16 Unternehmen, darunter der Kreditvermittler Auxmoney und der Toilettenpapier-Hersteller Hakle, würden an einen neuen Investmentfonds übertragen. Neben Lexington als Mehrheitseigner bleibe Seven Ventures mit 24,5 Prozent beteiligt. Pro Sieben Sat 1 hatte zuletzt sein Flugreiseportal Etraveli an den Finanzinvestor CVC verkauft.