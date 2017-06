Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 trennt sich von einem Teil seines Reisegeschäfts. Das Online-Reisebüro Etraveli werde an den Finanzinvestor CVC verkauft, teilte der Medienkonzern am Dienstag mit. Das Unternehmen werde dabei mit 508 Millionen Euro bewertet. Der Konzern hatte Etraveli im November 2015 für eine Unternehmensbewertung von 235 Millionen Euro erworben. Das restliche Reisegeschäft, zu dem der Erlebnisanbieter Mydays und das Pauschalreiseportal weg.de gehören, stehe weiterhin auf dem Prüfstand, erklärte ProSiebenSat.1. Die Erlöse aus der Veräußerung von Etraveli sollten überwiegend in das weitere Wachstum des Konzerns investiert werden.