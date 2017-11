Im August hatte der Medienkonzern Pro7 schon durchblicken lassen, dass das Geschäft nicht optimal läuft. Der Umsatz mit Fernsehwerbung sei rückläufig, verkündete Konzernchef Thomas Ebeling. Man hätte also meinen können, die Investoren wären auf schlechte Quartalszahlen vorbereitet gewesen und der Kurs würde sich heute kaum bewegen.

Eine Überraschung gab es vielmehr bei den Kosten. Die stiegen im dritten Quartal um satte 40 Prozent auf eine Milliarde Euro. So fielen zwischen Juli und September „Sonderaufwendungen“ in Höhe von 261 Millionen an. Dabei entfiel allein auf das Programmvermögen eine außerordentliche Abschreibung von 170 Millionen Euro.

Der Konzern kam zwar auf ein Ergebnis vor Steuern von 132 Millionen Euro. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass ProSieben kürzlich seinen Reiseanbieter Etraveli verkauft und damit im dritten Quartal einen Bruttoerlös von 302 Millionen Euro erzielt hat. Ohne diese Einnahme hätte ProSieben Verlust gemacht.

Ebenfalls enttäuschend ist die Entwicklung der digitalen Geschäfte. ProSieben betreibt etwa die Partnerbörsen Parship und Elite sowie verschiedene Reiseportale. Die Erlöse über derlei Einnahmequellen sind zwar zum wiederholten Mal deutlich gestiegen, doch ist das vor allem auf Zukäufe zurückzuführen.