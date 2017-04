Der reine Umsatz sagt nicht viel aus

Interessant ist, dass manche Beteiligung zwar ihren Umsatz deutlich steigern konnte, sich den aber mit viel Werbung erkaufte und unter dem Strich kaum etwas blieb. Van Delden sagt hierzu: Auch wenn einige Beteiligungen in ihren Einzelabschlüssen Verluste ausweisen, seien sie aus Sicht von ProSieben profitabel. Synergien im Konzern seien schließlich nicht berücksichtigt. Das stimmt zwar, greift aber zu kurz: Die Einzelabschlüsse zeigen, wie die Beteiligungen dastünden, wenn sie selbstständig wären. Wenn sie alleine keinen oder nur einen geringen Gewinn erwirtschaften, heißt das nichts anderes, als dass das Geld der Aktionäre in Beteiligungen fließt, die allein kaum lebensfähig sind.

All die Charts aus dem Haus ProSieben lenken die Aufmerksamkeit ohnehin eher auf den Umsatz. Allein 2016 holte der Medienkonzern in seinen zwei Digitalsparten – vor allem durch Zukäufe – ein Drittel mehr rein als im Jahr zuvor. Nur, was sagt der reine Umsatz schon aus?

Stirbt das TV oder nicht? Die Antwort ist ziemlich eindeutig.

Die Geschäfte laufen höchst unterschiedlich. Für 2016 hat ProSieben erstmals die Zahlen für seine digitalen Unterhaltungsprojekte, wozu etwa Maxdome gehört, und die digitalen Handelsunternehmen getrennt ausgewiesen. Nun zeigt sich, dass die Unterhaltungsprojekte vor Steuern Verlust machen. Die Shops laufen deutlich besser. Vom Umsatz bleiben 15 Prozent als Vorsteuergewinn hängen. Doch die Marge ist auch hier rückläufig. Die Digitalgeschäfte steuern zusammen ein Drittel zum Konzernumsatz, mit 79 Millionen Euro aber nur zwölf Prozent zum Vorsteuergewinn bei. Die Marge ist auch bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen seit drei Jahren rückläufig. Dass die Investoren so langsam an der Strategie zweifeln, lässt sich am Aktienkurs ablesen. Die Aktie lief lange genauso gut oder besser als der Dax. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich das allerdings deutlich verändert.

Bücher, TV, Streaming? Diese Medien finden die Deutschen unverzichtbar Ein Leben ohne... Nur wenige Erwachsene in Deutschland können sich ein Leben ohne Bücher oder Fernsehen vorstellen. Das ergab eine repräsentative Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur aus dem Januar 2016. Andere Unterhaltungsmedien hielten die Befragten dagegen eher für entbehrlich.

Bücher Nur eine Minderheit von 13 Prozent der Befragten findet gedruckte Bücher verzichtbar. Elektronische Bücher (zum Beispiel Kindle oder Tolino) halten 41 Prozent für verzichtbar.

Klassisches Fernsehen 14 Prozent der Befragten können sich ein Leben ohne das klassische Fernsehen vorstellen.

CDs Schon wesentlich mehr können sich vorstellen, auf Musik-CDs zu verzichten: Rund ein Fünftel (21 Prozent) der Befragten fand CDs verzichtbar. Hörbücher auf physischen Tonträgern wie CDs spielen für 46 Prozent keine allzu wichtige Rolle.

Kino Ein Leben ohne Kinobesuche ist für 23 Prozent vorstellbar.

DVDs Auf Spielfilme oder Serien von DVD würden 24 Prozent der Befragten verzichten.

Streaming Weniger wichtig finden die Erwachsene laut der YouGov-Umfrage Online-Videotheken. 38 Prozent könnten ohne das Streaming von Serien und Filmen (etwa via Netflix, Amazon, Maxdome, Watchever) leben, 40 Prozent ohne Musik-Streaming (zum Beispiel via Spotify oder Apple).

Unterscheidung nach Altersgruppen Eindeutig ist die Tendenz, wenn man nach den Altersgruppen schaut: So finden bei den 18- bis 24-Jährigen immerhin 21 Prozent das Fernsehen verzichtbar, bei den Menschen über 55 sind es dagegen nur 10 Prozent. Film-Streaming finden dagegen die Leute ab 55 kaum relevant: 50 Prozent können darauf verzichten, wie sie angaben. Bei den Jüngeren (zwischen 18 und 24 Jahren) sind es dagegen nur 27 Prozent, die es missen könnten. In der Altersgruppe 25 bis 34 Jahre sind es sogar nur 24 Prozent

Dass die Zahlen erst jetzt Argwohn bei den Investoren wecken, hängt womöglich damit zusammen, dass ProSieben seine digitalen Erfolge vor allem 2014 und 1015 mächtig aufgehübscht hatte: ProSieben hat für Anteile an manchen Digitalzukäufen nicht bar gezahlt, sondern mit der Zusage, über die eigenen Kanäle künftig Werbung auszustrahlen. Verpflichtete sich der Sender etwa, Spots im Wert von fünf Millionen Euro auszuzahlen, tauchten diese fünf Millionen Euro als Umsatz in der Digitalsparte auf, sobald die Werbung ausgestrahlt wurde. Dabei ist für die Spots nie Geld geflossen, und so richtig digital sind die Umsätze auch nicht. Mit diesen Media for Equity genannten Geschäften machte ProSieben nach eigenen Angaben 2015 und 2016 je rund 40 Millionen Euro und 2014 gut 30 Millionen Euro Umsatz.

