Eines der digitalen Projekte, die bei den Investoren die gewünschte Wachstumsfantasie auslösen, ist die Onlinevideothek Maxdome. Zuschauer wollen Serien und Filme heute zu ihren Wunschzeiten sehen. Schon im Jahr 2006, also sehr früh, erkannte ProSieben den Trend. Verglichen mit dem US-Konkurrenten Netflix, der auf fast 100 Millionen Abonnenten kommt, wirkt Maxdome mit einer Million Kunden heute allerdings wie ein Zwerg. Die ProSieben-Tochter konzentriert sich auf den deutschsprachigen Raum. „Video on Demand setzt sich in Deutschland nicht so schnell durch wie in anderen Ländern“, sagt Christof Wahl, der als ProSieben-Vorstand für digitale Unterhaltungsprojekte wie Maxdome zuständig ist. Den Fokus auf Deutschland und Umgebung sieht er als Wettbewerbsvorteil. „Maxdome hat ein lokaleres Gesicht. Es gibt viele, die nicht nur US-Serien schauen wollen“, sagt er. Sorgen, dass Maxdome von globalen Konkurrenten wie Netflix oder Amazon Prime überrollt wird, macht er sich angeblich nicht. Der Markt in Deutschland sei „groß genug für mehrere Anbieter.“