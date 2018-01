Bangalore/BerlinDer weltgrößte Chipkonzern Intel hat dank florierender Geschäfte mit Rechenzentren seinen Umsatz gesteigert. Die Erlöse seien trotz leicht schwächerer Einnahmen mit Halbleitern für Computer im vierten Quartal um vier Prozent auf knapp 17,1 Milliarden Dollar gestiegen, teilte das US-Unternehmen am Donnerstagabend mit.

Die US-Steuerreform drückte Intel im Schlussquartal 2017 in die roten Zahlen. Es fiel ein Fehlbetrag von 687 Millionen Dollar an nach einem Überschuss von 3,6 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. In dem Verlust ist eine Steuerbelastung von 5,4 Milliarden Dollar enthalten, die unter anderem für die Einmalbesteuerung von Auslandsgewinnen fällig wird.