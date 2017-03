Weltraum-Raketen sind das neue Hobby der amerikanischen Milliardäre. Außer Bezos investiert auch der Tesla-Gründer Elon Musk mit seiner SpaceX in die private Raumfahrt. Musk setzt dabei vor allem auf den Tourismus und will Ende 2018 die ersten zwei Privatpersonen den Mond umrunden lassen. Langfristig will Musk Menschen sogar zum Mars schicken. Auch der britische Milliardär Richard Branson mischt mit seiner Virgin Galactic im All-Tourismus mit.

New YorkDer erste zahlende Kunde des Raumfahrt-Abenteuers von Jeff Bezos kommt aus der alten Welt. Wie der Amazon-Gründer und Chef am Dienstag bekannt gab, ist der europäische Satelliten-Betreiber Eutelsat der erste Kunde seiner Raumfahrfirma Blue Origin. Damit nimmt das Raketen-Rennen der Milliardäre Fahrt auf.

Schon im Jahr 2000 hat Jeff Bezos sein Raumfahrt-Unternehmen Blue Origin gegründet. Mit dem Abkommen mit Eutelsat könnte der Weg geebnet sein für weitere Satellitenbetreiber. Im Jahr 2021 soll Blue Origin den ersten Satelliten in die Umlaufbahn bringen.

Dazu will Eutelsat die neue New Glenn Rakte nutzen, die nach dem Astronauten und späteren Senator John Glenn benannt ist. Laut Blue Origin handelt es sich dabei um eine mehrfach verwendbare Rakete, die bis zu 100 Mal ins All fliegen kann. Eutelsats Vorstandsvorsitzender Rodolphe Belmer nannte die Zusammenarbeit mit Blue Origin Teil der „Innovations-Strategie, die Kosten für den Zugang zum Weltraum senkt“.

Bezos ist nach eigenen Angaben vom Weltraum fasziniert, seit er als 5-Jähriger die Mondlandung im Fernsehen verfolgt hat. Daher will er auch nicht nur Satelliten ins All bringen, sondern auch Touristen – und vielleicht sich selbst. Blue Origin will mittelfristig Mondflüge anbieten, die an einem Krater am Südpol des Monds landen sollen.

Eins scheint klar: Ein Urlaub im All bleibt für Privatmenschen ein teurer Spaß. So schätzen Experten etwa den Preis für ein Ticket zur Mondumrundung auf 80 Millionen bis 100 Millionen Dollar. Das entspricht etwa dem, was die Nasa an die Russen zahlt, wenn ein US-Astronaut zur „ISS“ mitfliegt.