SeoulDer Elektronikkonzern Samsung will aus den zurückgerufenen Handys seiner Pannenserie Galaxy Note 7 tonnenweise Gold und Silber gewinnen. Die millionenfach wegen Überhitzung und Bränden aus dem Verkehr gezogenen Mobiltelefone sollten recycelt werden, um Abfall zu vermeiden, teilte das südkoreanische Unternehmen am Dienstag mit. Dabei fielen voraussichtlich 157 Tonnen Gold, Silber, Kobalt, Kupfer und andere Metalle an. Wie diese gewonnen werden sollen, erklärte Samsung nicht. Komponenten wie Displays, Speicherchips und Kameras sollten verkauft oder ebenfalls wiederaufbereitet werden.