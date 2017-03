Der Staatsfonds des Emirats Katar hat sich am Kochboxen-Versender Hello Fresh beteiligt, berichtet die WirtschaftsWoche. Der Fonds investierte im Rahmen einer Finanzierungsrunde im Dezember 2016 in das Unternehmen, wie Hello-Fresh-Chef Richter dem Magazin bestätigte. Rocket Internet hält 53 Prozent an HelloFresh, die zuletzt mit 2,0 Milliarden Euro bewertet wurden.