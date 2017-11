MünchenAngesichts deutlicher Gewinnzuwächse im dritten Quartal und eines Immobilienverkaufs erhöht der europäische Fernsehkonzern RTL Group seinen Gewinnausblick. Das Betriebsergebnis (berichtetes Ebitda) werde im Gesamtjahr um ein bis zweieinhalb Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Bisher hatte der Vorstand ein stagnierendes Ergebnis erwartet. Dank guter Geschäfte in Deutschland und Frankreich legte der Betriebsgewinn im dritten Quartal um 17,4 Prozent auf 263 Millionen Euro zu. Im Gesamtjahr soll auch der Verkauf von Firmengebäuden in Paris das Ergebnis in die Höhe treiben.