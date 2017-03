Im Korruptionsskandal um Südkoreas Präsidentin Park Geun Hye und das größte Firmenkonglomerat des Landes haben nun die Gerichte das Wort. In Seoul begann am Donnerstag das Verfahren gegen den De-facto-Chef und weitere Top-Manager der Samsung-Gruppe. Die Sonderermittler, die Jay Y. Lee und dessen Kollegen auf die Anklagebank brachten, sprachen vom "Prozess des Jahrhunderts". Über Parks Zukunft urteilt am Freitag das Verfassungsgericht. Es entscheidet dann, ob die Präsidentin ihr Amt aufgeben muss.

Park wird beschuldigt, zusammen mit ihrer langjährigen Freundin Choi Soon Sil große Unternehmen zu Zahlungen gedrängt zu haben. Das Geld soll in Stiftungen geflossen sein, die der Präsidentin Unterstützung und zusätzlichen Einfluss sichern sollten. Samsungs De-facto-Chef Lee soll solche Zahlungen geleistet haben, um die Zustimmung eines staatlichen Pensionsfonds zu einer wichtigen Firmenfusion innerhalb des Mischkonzerns zu erhalten. Dieser Schachzug soll es dem Enkel des Unternehmensgründers ermöglicht haben, seine Kontrolle über das Konglomerat mit dem Smartphone-Giganten Samsung Electronics als Herzstück langfristig zu festigen.