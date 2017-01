Ermittler in Südkorea wollen den De-Facto-Chef von Samsung, Lee Jae Yong, wegen des Vorwurfs der Bestechung festnehmen lassen. Dazu sei ein Haftbefehl beantragt worden, teilte das Büro der Sonderstaatsanwaltschaft am Montag in Seoul mit. Hintergrund ist ein Korruptionsskandal, der zur Suspendierung von Südkoreas Präsidentin Park Geun Hye geführt hat: Deren Vertraute Choi Soon Sil, die kein offizielles Amt bekleidet, soll Einfluss auf Regierungsgeschäfte genommen haben.