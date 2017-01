Nicht anders verhält es sich mit den Ergebnissen der Ursachenforschung in Sachen Akkubrände. Der Konzernchef, obwohl vor seiner Berufung an die Spitze selbst in die Entwicklung des Note 7 involviert, schickte (vielleicht auch als Folge der laufenden Ermittlungen) seinen Spartenchef vor die Presse. Was Samsung-Mobile-Chef DJ Koh da am Montag an Erkenntnissen vorzutragen hatte, lässt das Unternehmen in ähnlich zweifelhaftem Licht da stehen – wie seinen Spitzenmann in der vergangenen Woche.

Denn was DJ Koh da wortreich und bemüht selbstkritisch präsentierte, war am Ende eben auch nur ein Teil der Wahrheit. Demnach waren – wenig überraschend – „die Akkus die Ursache der Galaxy-Note-7-Zwischenfälle“. Samsung habe die Zielspezifikationen für die von Zulieferern bezogenen Batterien vorgegeben, so Koh. „Entsprechend übernehmen wir die Verantwortung für die Fehler, die bei der Entwicklung und Herstellung der Akkus geschehen sind.“ Was Samsung aber in den veröffentlichten Ergebnissen geflissentlich ausblendet ist, dass es sich beim ersten der nur „Hersteller A und B“ genannten Akku-Lieferanten um einen hausinternen Zulieferer handelt, die Konzerntochter Samsung SDI Co., wie der Nachrichtendienst „Bloomberg“ schon im vergangenen Herbst berichtet hatte.

Beschönigende Begriffe

Dass Koh in seinen Erläuterungen zudem nur beschönigend von „Vorfällen“ sprach und Worte wie Feuer, Brand, Entzündung oder gar Explosion vermied (auch in der offiziellen Pressemitteilung des Konzerns taucht keiner der Begriffe auf), mag zwar dem Lehrbuch der Krisenkommunikation entsprechen. Doch die fehlende begriffliche Eindeutigkeit des Mobilfunk-Chefs fügt sich ins Bild eines wie auch beim Ursachenbericht nur bedingt aufklärungsbereiten Technologiekonzerns.