Der Apple-Rivale Samsung verdient dank höherer Preise für Speicherchips so gut wie nie.

Der Technologie-Riese Samsung rechnet für das zweite Quartal 2017 mit einem operativen Gewinn in Rekordhöhe. Grund dafür ist die starke Nachfrage nach Speicherchips des südkoreanischen Konzerns. Der Gewinn aus den Kerngeschäften werde im Jahresvergleich um 72 Prozent auf etwa 14 Billionen Won (10,6 Milliarden Euro) steigen, teilte der Marktführer bei Smartphones, Speicherchips und Fernsehern am Freitag in seinem Ergebnisausblick mit.

Wie schon beim ersten Quartal liegen die Schätzungen Samsungs nach Berichten der nationalen Finanznachrichtenagentur Yonhap Infomax über den Erwartungen des Marktes. Beim Umsatz erwartet Samsung einen Anstieg um 18 Prozent auf etwa 60 Billionen Won. Der Apple-Rivale legt genaue Geschäftszahlen traditionell erst zu einem späteren Zeitpunkt vor.

Erst am Dienstag hatte Samsung seine Pläne für den Ausbau des Geschäfts mit Speicherchips verkündet. In die Erweiterung zweier Halbleiterwerke in Pyeongtaek und Hwaseong will das Unternehmen bis 2021 insgesamt 20,4 Billionen Won investieren.