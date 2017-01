DüsseldorfSAP-Chef Bill McDermott hat sich in einer internen E-Mail von den neuen Einwanderungsregeln der USA distanziert. „Als Amerikaner bin ich stolz auf die Vielfalt, die unsere Gesellschaft in besonderem Maße auszeichnet und zu der Einwanderer aus der ganzen Welt beigetragen haben“, schrieb er in einer Nachricht, die dem Handelsblatt vorliegt. „Amerika wird seine ursprüngliche Identität wiederfinden – jener Traum, der allen die gleichen Chancen bietet.“

McDermott reagierte damit auf eine Anordnung des neuen US-Präsidenten Donald Trump, Besuchern aus sieben muslimischen Staaten die Einreise zu verbieten. Wie viele Mitarbeiter von der neuen Regelung betroffen sind, teilte das Unternehmen am Montag zunächst nicht mit, die Personalabteilung soll sich um alle Fälle kümmern. Zuvor hatten sich bereits etliche Technologiekonzerne wie Google, Twitter und Apple gegen die Maßnahme gestellt.