Wo so viel Licht ist, fällt die Suche nach ein wenig Schatten verständlicherweise schwer.

Selbst dieser vermeintlichen Achillesferse kann McDermott noch eine positive Seite abgewinnen: „Wir haben mit S4/Hana die Zukunft der Unternehmenssoftware gebaut – und der Umstiegszyklus startet gerade erst“, wirbt der SAP-Chef für ein wenig Geduld, weil das Geschäft doch jetzt erst richtig loslege.

McDermott: "Wir sind stolz"

Ansonsten verweist er auf die Zahlen und den Ausblick, die in der Tat für sich sprechen: „Zeigen Sie mir ein anderes Software-Unternehmen, das so regelmäßig seine Vorgaben erfüllt hat“, so McDermott mit seinem bekannten Siegerlächeln. „Und dann zeigen Sie mir ein Software-Unternehmen, das überhaupt eine Prognose bis zum Jahr 2020 abgibt – und diese dann obendrein auch noch anhebt.“