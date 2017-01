Das noch vergleichsweise neue Geschäft mit Mietsoftware von SAP soll in den kommenden Jahren noch stärker wachsen als bislang geplant. Nach dem traditionell starken Schlussquartal im abgelaufenen Jahr zeigt sich die Führungsspitze des Dax-Konzerns etwas optimistischer und hob am Dienstag seine für 2020 gesetzten Ziele leicht an. Auch auf dieses Jahr blickt der Konzern etwas positiver. Analysten hatten schon erwartet, dass die Walldorfer bei den Anfang 2016 festgelegten Zielen für dieses Jahr und für 2020 noch Luft nach oben haben.