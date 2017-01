Bill McDermott ist kaum zu stoppen an diesem kalten Morgen in der nordbadischen Provinz: Beinahe stakkatohaft rattert der SAP-Vorstandschef auf der Jahrespressekonferenz in Walldorf eine ganze Kanonade Finanzzahlen aus dem vergangenen Geschäftsjahr herunter: Gesamtumsatz im Jahr 2016 plus sechs Prozent auf 22 Milliarden Euro, die so wichtigen Cloud-Erlöse plus 31 Prozent auf drei Milliarden Euro, Betriebsergebnis plus 20 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro.

McDermott, der um knackige und so US-typische Marketingsprüche ohnehin nie verlegen ist, redet sich geradezu in Rage – und schließt seine Einführungsrede mit regelrechtem Pathos: „SAP ist schlichtweg nicht zu stoppen. Wir haben die Zukunft der SAP nie in positiverem Lichte betrachtet als heute“, beschwört der SAP-Chef die anwesenden Pressevertreter. „Jedes unserer Geschäftsfelder ist zukunftsorientiert, mit großen Wachstumsraten und hoher Gewinnmarge.“