 Nokia steigert seinen Gewinn

Der finnische Mobilfunkausrüster Nokia hat dank einer Patentzahlung des chinesischen Rivalen Huawei deutlich mehr verdient als erwartet. Der Betriebsgewinn legte um sieben Prozent auf eine Milliarde Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Analysten hatten lediglich 888 Millionen Euro vorhergesagt. Allerdings steuerte allein die Einmalzahlung der Chinesen 210 Millionen Euro bei. Im Netzwerkgeschäft gab der Gewinn dagegen ein Viertel nach. An der Börse kamen die Zahlen gut an: Die Aktie legte um gut zwei Prozent zu.

Nokia-Chef Rajeev Suri sagte für das Gesamtjahr schwache Zahlen im Netzwerkgeschäft voraus. Die Hoffnung liege auf einer Belebung in Nordamerika. Ab dem kommenden Jahr dürfte sich das Marktumfeld zudem bessern, wenn die neuen 5G-Mobilfunk-Netzwerke ausgebaut würden. Dann dürften sich auch die Gewinnmargen wieder verbessern.