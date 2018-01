Der deutsche Softwareriese SAP stärkt sich in den USA mit der Übernahme des Cloud-Spezialanbieters Callidus Software. Der Kaufpreis liege bei 36 Dollar je Aktie, gab das Walldorfer Unternehmen am Dienstag bekannt. Das entspreche einem Unternehmenswert von 2,4 Milliarden Dollar. Callidus Software sei im Markt unter dem Namen CallidusCloud bekannt und agiere als führender Anbieter im Bereich von Lead-to-Money-Lösungen, die sich vor allem an Vertriebsmitarbeiter richten.

Doch die Zuwächse in der Cloud-Sparte werden die Einbußen im Lizenzgeschäft kaum noch ausgleichen können. Im vierten Quartal legte der Gesamtumsatz von SAP nur noch um einen Prozent auf knapp 6,81 Milliarden Euro zu, wie das Dax-Unternehmen am Dienstag in Walldorf mitteilte. Dies lag unter den Erwartungen von Analysten. Während die Erlöse mit der Mietsoftware über die Datenwolke um 21 Prozent anzogen, fiel der Umsatz im traditionellen Geschäft mit Lizenzanwendungen um fünf Prozent. Der Betriebsgewinn stagnierte bei 2,364 Milliarden Euro.