GenfDie Schweizer Wochenzeitschrift „L'Hebdo“ wird nach 36 Jahren eingestellt. Das eingesparte Geld werde stattdessen dem Schwesterblatt, der Tageszeitung „Le Temps“ zugute kommen, teilte Ringier Axel Springer Schweiz am Montag mit. 37 Mitarbeiter seien betroffen. Die letzte Ausgabe soll es am 2. Februar geben. Zeitung und Zeitschrift erscheinen auf Französisch in der Westschweiz.