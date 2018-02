Noch in diesem Jahr könnte Waymo im US-Bundesstaat Arizona den Betrieb starten: Kunden können dann per App eine Fahrt mit einem fahrerlosen Auto buchen.

Mountain ViewDer Chauffeurdienst Waymo hat als erstes Unternehmen grünes Licht bekommen, seinen fahrerlosen Fahr-Service in den Vereinigten Staaten zu betreiben. Ende Januar hat die Tochtergesellschaft von Google-Mutter Alphabet die offizielle Erlaubnis erteilt bekommen. Waymo führt die Arbeit von „Google Driverless Car“ fort und entwickelt Technologien für autonome Fahrzeuge. Per App sollen Kunden sich künftig eine Fahrt mit einem autonomen Fahrzeug buchen können. Waymo's Fahrzeugflotte besteht aus selbstfahrenden Minivans „Pacifica“ von Chrysler .

„Zur Zeit testen wir unsere Fahrzeugflotte noch in der Stadt Phoenix und Umgebung. Wir unternehmen aber alle nötigen Schritte, um unseren kommerziellen Service noch in diesem Jahr auf die Straße zu bringen,“ erklärt Waymo in einer E-Mail.

Im letzten Jahr startete die erste Testphase von Waymo in Arizona, in dem Kunden normale Fahrten per App buchen konnten. Seit November wurden dann auch fahrerlose Autos getestet, zum ersten Mal in der Branche. Was der Service kosten wird, hat das Unternehmen bisher noch nicht preisgegeben. Allerdings ist ein Service mit autonomen Autos generell betriebsgünstiger und kann mehr Menschen erreichen. Preise könnten daher mit denen der Konkurrenz mit Fahrer, vergleichbar sein.